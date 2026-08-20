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20.08.2026 06:37:00
Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.74 TRY. Im Vorjahresquartal waren 0.280 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.15 Milliarden TRY – ein Plus von 26.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 910.7 Millionen TRY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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