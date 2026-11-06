Oyster Enterprises II Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Oyster Enterprises II Acquisition A veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 USD gegenüber 0.080 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch