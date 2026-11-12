OYO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OYO äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 25.74 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OYO noch ein Gewinn pro Aktie von 26.13 JPY in den Büchern gestanden.

OYO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch