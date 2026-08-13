OYO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OYO hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 11.91 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 9.40 JPY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 14.97 Milliarden JPY, gegenüber 16.47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9.10 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch