Oyang hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 81.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 156.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.29 Prozent auf 115.41 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109.61 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch