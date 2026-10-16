OXIDE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OXIDE hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

OXIDE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 43.17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.660 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.74 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch