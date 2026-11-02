Oxford Square Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oxford Square Capital gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oxford Square Capital noch ein Gewinn pro Aktie von -0.030 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 113.42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -1.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 10.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch