Oxford Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oxford Bank gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 15.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch