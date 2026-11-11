Oxbridge Re verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oxbridge Re hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.020 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Oxbridge Re im vergangenen Quartal 0.3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 60.0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oxbridge Re 0.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch