Oxbridge Acquisition A hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -117.910 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 57.31 Prozent auf 0.7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch