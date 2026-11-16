Owlet zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Owlet liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Owlet die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.130 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 30.4 Millionen USD – eine Minderung von 4.88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 32.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch