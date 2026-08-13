Owlet legte Quartalsergebnis vor

Owlet hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Owlet ein EPS von -4.700 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Owlet mit einem Umsatz von insgesamt 33.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30.08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch