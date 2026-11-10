Owill stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Owill liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Owill die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Owill hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10.09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27.38 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3.34 Prozent zurück. Hier wurden 10.55 Milliarden JPY gegenüber 10.91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch