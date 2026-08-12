Owill legte Quartalsergebnis vor

Owill hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 47.03 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Owill 42.71 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.69 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.40 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch