Owens Minor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Owens Minor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -1.16 USD. Ein Jahr zuvor waren -11.300 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10.07 Prozent auf 613.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Owens Minor 681.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch