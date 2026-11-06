Owens Corning veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Owens Corning hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -3.18 USD. Ein Jahr zuvor waren -5.920 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.27 Prozent auf 2.49 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch