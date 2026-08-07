Owens Corning gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Owens Corning hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Owens Corning ein EPS von 4.25 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Owens Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.76 Milliarden USD im Vergleich zu 2.75 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch