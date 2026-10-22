Ovzon Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ovzon Registered hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Ovzon Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.42 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.250 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 220.0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 8.91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch