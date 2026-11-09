Ovobel Foods präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ovobel Foods lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 4.68 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ovobel Foods 6.75 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 571.9 Millionen INR gegenüber 569.9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch