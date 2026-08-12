Ovobel Foods legte Quartalsergebnis vor

Ovobel Foods hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 16.21 INR. Im letzten Jahr hatte Ovobel Foods einen Gewinn von 2.90 INR je Aktie eingefahren.

Ovobel Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 799.7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 606.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch