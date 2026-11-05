Ovintiv B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ovintiv B gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1.99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ovintiv B noch ein Gewinn pro Aktie von 0.570 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ovintiv B mit einem Umsatz von insgesamt 2.58 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 26.23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch