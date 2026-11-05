Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Siemens Healthineers-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57,40 Euro belassen. Die starke Auftragslage sei das Highlight des Quartalsberichts des Medizintechnikkonzerns, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2026/27 erscheine konservativ.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Healthineers-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:51 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.9 Prozent auf 44.00 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 30.45 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 966’983 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 0.3 Prozent aufwärts. Am 05.11.2026 dürfte Siemens Healthineers die Bilanz für Q4 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT



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