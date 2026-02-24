Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Einstufung im Blick 24.02.2026 09:48:04

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für MTU Aero Engines-Aktie

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für MTU Aero Engines-Aktie

JP Morgan Chase & Co.-Analyst David H Perry hat eine umfassende Analyse des MTU Aero Engines-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege beim operativen Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, sei beim Free Cashflow aber etwas mau, schrieb David Perry am Dienstag nach dem Geschäftsbericht.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:31 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4.2 Prozent auf 380.70 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22.14 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42’083 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 7.1 Prozent aufwärts. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto,MTU Aero Engines
