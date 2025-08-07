|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 11:37:44
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Henkel vz-Aktie
Die Henkel vz-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller habe die Ewartungen leicht übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich allerdings sei die Prognosespanne für den Jahresumsatz eingeengt und gesenkt, während die Ebit-Marge am unteren Ende etwas höher gesteckt worden sei. Die Analystin rechnet wegen der besseren Marge mit einer steigenden Konsensschätzung für das Jahresergebnis je Aktie um 1,6 Prozent, was allerdings durch geringere Umsätze und Wechselkurseffekte konterkariert werde.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 2.1 Prozent auf 68.32 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 31.73 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 165’759 Henkel vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2025 16.9 Prozent. Die Ergebnisse für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|10:55
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:49
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
