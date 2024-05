Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Deutsche Telekom-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. In einem Entwurf erhärte sich, dass die deutsche Bundesnetzagentur für die 2025 auslaufenden Frequenzbereiche auf eine Ausschreibung verzichten werde, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Solch ein Vorschlag sei klar positiv für 1&1 und neutral für die Deutsche Telekom sowie das O2-Netz von Telefonica. Für Vodafone dagegen sieht er Risiken. "Der Teufel steckt aber im Detail", ergänzte der Experte.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 13:51 Uhr im XETRA-Handel bei 22.02 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 40.78 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 1’938’988 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 4.8 Prozent nach oben. Am 16.05.2024 werden die Kennzahlen für Q1 2024 voraussichtlich präsentiert.

