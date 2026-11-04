Overweight-Note für Vonovia SE-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Nach der Kappung der Zielvorgaben in der vergangenen Woche durch die Immobiliengruppe seien die wichtigsten Aspekte bereits bekannt, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere um 09:48 Uhr 1.9 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 47.41 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 685’205 Vonovia SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 28.3 Prozent nach unten. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Vonovia SE am 04.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.