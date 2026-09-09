Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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09.09.2026 09:39:04
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Analyse der Siemens Healthineers-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers auf "Overweight" belassen. Die Experten Anchal Verma und David Adlington bleiben für die europäischen Medizintechnikunternehmen wegen des weiter schwierigen Geschäftsumfelds insgesamt vorsichtig, wie sie am Dienstag schrieben. Bei Philips und Diasorin hänge die Erreichung der Jahresziele stark vom vierten Quartal ab, was Risiken berge. Bei Ambu, Carl Zeiss Meditec und FMC seien die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2026/27 zu hoch, und bei Coloplast habe sich die Bewertung von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Bei Fresenius und Demant sehen die Experten Spielraum für weiter steigende Schätzungen. Siemens Healthineers attestieren sie ein anhaltend intaktes Kerngeschäft und trauen dem Unternehmen weitere Marktanteilsgewinne zu.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:23 Uhr verlor das Papier 0.7 Prozent auf 38.72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34’387 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 11.7 Prozent nach.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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