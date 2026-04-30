Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington glich seine Schätzungen am Mittwochabend mit dem Analystenkonsens ab. Umsatzseitig liege er gleichauf, doch beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) etwas niedriger. Bedenken wegen der deutschen Gesundheitsreform hätten die Aktien zuletzt belastet und dies dürfte auch bis zum Abschluss aller parlamentarischer Debatten so bleiben.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:17 Uhr um 1.8 Prozent auf 40.66 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 39.20 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 270’630 Fresenius SE-Aktien. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2026 17.0 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST



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