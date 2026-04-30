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Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

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Aktuelle Analyse im Blick 30.04.2026 12:34:44

Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Die detaillierte Analyse des Fresenius SE-Papiers wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington durchgeführt.

Fresenius
37.49 CHF -2.52%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington glich seine Schätzungen am Mittwochabend mit dem Analystenkonsens ab. Umsatzseitig liege er gleichauf, doch beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) etwas niedriger. Bedenken wegen der deutschen Gesundheitsreform hätten die Aktien zuletzt belastet und dies dürfte auch bis zum Abschluss aller parlamentarischer Debatten so bleiben.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:17 Uhr um 1.8 Prozent auf 40.66 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 39.20 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 270’630 Fresenius SE-Aktien. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2026 17.0 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Fresenius,istock/kryczka

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