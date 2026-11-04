Overweight für Scout24-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Das gelte auch für die im Fokus stehenden Kundenzahlen. An den Konsensschätzungen dürfte sich indes nur wenig ändern.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Scout24 konnte um 11:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4.0 Prozent auf 89.00 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 13.48 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 86’186 Scout24-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 5.8 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Scout24 am 04.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:50 / GMT



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