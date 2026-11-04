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04.11.2026 11:43:44
Overweight für Scout24-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
JP Morgan Chase & Co.-Analyst Marcus Diebel hat sich das Scout24-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Das gelte auch für die im Fokus stehenden Kundenzahlen. An den Konsensschätzungen dürfte sich indes nur wenig ändern.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Scout24 konnte um 11:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4.0 Prozent auf 89.00 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 13.48 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 86’186 Scout24-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 5.8 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Scout24 am 04.11.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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