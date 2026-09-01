Overweight für Continental-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Reifenhersteller von höheren Margen in Europa und Asien als in Nordamerika berichtet, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Potenzial liege vor allem in einer besseren Profitabilität im Geschäft mit Nutzfahrzeugreifen in Europa und Nordamerika.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 16:57 Uhr 0.2 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 9.18 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209’989 Continental-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 9.7 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / BST



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