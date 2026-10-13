Overweight für BMW-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi prognostizierte in einer Studie am Dienstag einen Umsatz des Autobauers von 29,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis schätzte er auf rund 1,68 Milliarden Euro. Profitiert haben dürften die Münchener vor allem von einem starken Automobilgeschäft.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BMW-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von BMW legte um 17:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2.3 Prozent auf 54.26 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 51.12 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 812’503 BMW-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 38.4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:27 / BST



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