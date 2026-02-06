Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’510 0.3%  SPI 18’654 0.4%  Dow 49’782 1.8%  DAX 24’718 0.9%  Euro 0.9165 0.0%  EStoxx50 5’995 1.2%  Gold 4’938 3.4%  Bitcoin 54’006 10.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.5 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Microsoft951692Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Alphabet A29798540
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Overweight für Bayer-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Bernstein Research verleiht BMW-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Kaufen für RWE-Aktie nach DZ BANK-Analyse
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Microsoft-Aktie im Fokus: Stifel-Analyst reduziert Kursziel deutlich
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investment-Tipp 06.02.2026 17:34:47

Overweight für Bayer-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Overweight für Bayer-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Die detaillierte Analyse des Bayer-Papiers wurde von Barclays Capital-Analyst Charles Pitman-King durchgeführt.

Bayer
41.84 CHF 1.22%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Asundexian auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Charles Pitman-King wertete diese in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung positiv. Sie dürften die kommerziellen und regulatorischen Aussichten für Asundexian seiner Einschätzung nach erheblich verbessern.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 17:18 Uhr 1.9 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 9.46 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3’046’209 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 23.4 Prozent. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock,Gil C / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:24 Bayer Neutral UBS AG
08:23 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
02.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:54 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse auf Convertible AMD, Nvidia
09:32 SG-Marktüberblick: 06.02.2026
09:06 SMI-Anleger werden vorsichtiger
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke als Widerstand
05.02.26 Julius Bär: 19.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Barrick Mining Corp, Freeport-McMoRan Inc, Pan American Silver Corp
05.02.26 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’592.41 10.36 S3JB1U
Short 15’720.62 5.52 SK3BLU
SMI-Kurs: 13’510.32 06.02.2026 17:18:20
Long 12’027.57 13.47 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Bayer 41.49 3.80% Bayer

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Kryptomarkt stürzt ab: Bitcoin rauscht in Richtung der 60'000er-Marke - auch Ethereum & Ripple sacken ab
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger
Novartis-Aktie dreht ins Plus: Nachahmer verursachen Umsatzerosion - gemischter Ausblick
AMD-Aktie fällt dennoch kräftig: Geschäfte beim NVIDIA-Rivalen laufen besser als erwartet

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/06: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/06. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:24 Miersch: Eckpunkte zu Heizungsgesetz-Reform im Februar
17:20 Kreise: Hochrangiger Hisbollah-Funktionär tritt zurück
17:14 Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste
17:04 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.02.2026 - 17.00 Uhr
16:54 ROUNDUP 3: Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar - Aktie sackt ab
16:51 Devisen: Euro steigt wieder über 1,18 US-Dollar
16:50 AKTIEN IM FOKUS 2: KI-Investitionen bereiten auch bei Amazon Kopfzerbrechen
16:42 OFFIZIELLE KORREKTUR: Etwas weniger Mitglieder bei Verdi
16:41 ROUNDUP: Societe Generale mit Gewinnsprung - Handelsgeschäft enttäuscht
16:38 Israel hat erstmals wieder Gaza-Bewohner vor Angriff gewarnt