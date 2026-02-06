Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investment-Tipp
|
06.02.2026 17:34:47
Overweight für Bayer-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Die detaillierte Analyse des Bayer-Papiers wurde von Barclays Capital-Analyst Charles Pitman-King durchgeführt.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Asundexian auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Charles Pitman-King wertete diese in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung positiv. Sie dürften die kommerziellen und regulatorischen Aussichten für Asundexian seiner Einschätzung nach erheblich verbessern.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 17:18 Uhr 1.9 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 9.46 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3’046’209 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 23.4 Prozent. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Bayer
|
16:29
|Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Freitagnachmittag vor (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
15:15
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15:15
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|08:24
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:23
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:23
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:24
|Bayer Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen und Bitcoin-Verfall im Fokus: Dow fester -- SMI höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt bewegt sich am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.