Overweight für Bayer-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Asundexian auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Charles Pitman-King wertete diese in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung positiv. Sie dürften die kommerziellen und regulatorischen Aussichten für Asundexian seiner Einschätzung nach erheblich verbessern.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 17:18 Uhr 1.9 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 9.46 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3’046’209 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 23.4 Prozent. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

