Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal des Industriekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Dank der Geschäftsfelder Rechenzentren und Energieversorgung rechne er mit einer anhaltenden Stärke im Bereich Systemintegration, schrieb Phil Buller in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zudem gebe es weitere Anzeichen für eine Erholung in der Sparte Diskrete Fertigung. Der Experte konstatierte ferner ein weiteres starkes Auftragsquartal für den Bereich Mobilität sowie insgesamt eine unerhebliche zusätzliche Kosteninflation, die offenbar durch rasche Preismassnahmen ausgeglichen worden sei.

Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 16:12 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2.3 Prozent auf 284.90 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 21.10 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 402’513 Siemens-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 21.7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2026 wird für den 12.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:29 / BST





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