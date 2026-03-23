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Aktie unter der Lupe 23.03.2026 12:58:44

Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Richemont-Aktie

Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Richemont-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Richemont-Aktie durch JP Morgan Chase & Co. liegen vor.

Richemont
131.14 CHF 0.69%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Analystin Chiara Battistini überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen angesichts jüngster Branchendaten, geopolitischer Entwicklungen und Wechselkursveränderungen. Vor allem wegen der Lage im Nahen Osten habe sie ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern minimal gesenkt, schrieb die Expertin. Andernorts dürfte die Nachfrage solide geblieben sein.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Richemont-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Richemont legte um 12:42 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 6.0 Prozent auf 138.25 CHF. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 44.67 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 513’324 Richemont-Aktien gehandelt. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 19.6 Prozent nach. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Richemont am 22.05.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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12:09 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Richemont Buy UBS AG
26.02.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.02.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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