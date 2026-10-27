Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach Zahlen und reduzierten Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Wegen eines relativ schwachen dritten Jahresviertels und eines wohl ebenfalls schwächeren Schlussquartals habe der Autobauer die Jahresziele gekürzt, schrieb Jose M Asumendi am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das nur noch auf Vorjahresniveau erwartete operative Ergebnis (Ebit) dürfte die Konsensschätzung um 10 Prozent sinken lassen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:21 Uhr um 4.4 Prozent auf 39.57 EUR nach. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 76.92 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 1’318’528 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Das Papier gab seit Beginn des Jahres 2026 um 29.5 Prozent nach. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 09:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 09:31 / GMT



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