Overstockcom legte Quartalsergebnis vor

Overstockcom hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Overstockcom ein EPS von -0.340 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27.96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 361.2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 282.3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch