Overseas Synthetics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Overseas Synthetics hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.02 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.03 Milliarden INR – ein Plus von 17.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Overseas Synthetics 878.3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch