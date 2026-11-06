Overseas Synthetics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Overseas Synthetics hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4.24 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Overseas Synthetics noch ein Gewinn pro Aktie von 10.13 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.35 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 664.5 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch