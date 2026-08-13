Overseas Commerce veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Overseas Commerce gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Overseas Commerce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.14 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.090 ILS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 89.0 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 95.5 Millionen ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch