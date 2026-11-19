Overseas Commerce hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.05 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 0.140 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 93.9 Millionen ILS in den Büchern – ein Minus von 4.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Overseas Commerce 98.4 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch