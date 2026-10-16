OVERLAP: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OVERLAP liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OVERLAP die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23.82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34.80 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2.47 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.48 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 79.90 JPY gegenüber 103.35 JPY im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 8.52 Milliarden JPY, gegenüber 8.54 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0.15 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch