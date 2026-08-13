Ovation Science legte Quartalsergebnis vor

Ovation Science lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.0 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 50.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.0 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch