Oval vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oval hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 17.67 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11.20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Oval hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch