Oval stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oval hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.94 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15.75 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oval in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 17.92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.01 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch