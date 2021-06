Oval Medical Technologies Ltd et inveox GmbH choisissent Veeva MedTech pour améliorer la qualité

Les entreprises émergentes du secteur des technologies médicales adoptent les applications Veeva Vault Quality Suite pour garantir la conformité à la règlementation relative aux dispositifs médicaux (DM) et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) de l'UE

BARCELONE, Espagne, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que les sociétés Oval Medical Technologies Ltd et inveox GmbH avaient choisi les applications Veeva Vault Quality Suite pour moderniser la gestion de la qualité et renforcer la conformité aux bonnes pratiques. Ces entreprises novatrices en matière de dispositifs médicaux rejoignent un nombre croissant d'entreprises qui adoptent les technologies Veeva MedTech pour accélérer la mise sur le marché dans un paysage réglementaire en constante évolution.

Face à l'augmentation des exigences en matière de preuves, à la surveillance après la mise sur le marché et à l'évolution du diagnostic in vitro (DIV) ainsi qu'aux réglementations européennes sur les dispositifs médicaux (EU MDR), les entreprises du secteur des technologies médicales recherchent des solutions plus souples et plus évolutives pour automatiser et harmoniser les processus de qualité. Vault Quality Suite regroupe un contenu et des processus de qualité sur une plateforme unique, ce qui permet d'aligner les principales parties prenantes et d'améliorer le contrôle dans toute l'entreprise.

inveox améliore la visibilité et le contrôle

inveox développe des systèmes pour numériser, automatiser et connecter les laboratoires d'histopathologie et les médecins. L'entreprise a choisi Veeva Vault QMS et Veeva Vault QualityDocs pour simplifier la gestion de la qualité et augmenter la visibilité sur les cycles de vie des documents. Veeva MedTech a fourni une technologie, un support et des services de pointe pour déployer un système numérique de qualité unifié avec des bonnes pratiques intégrées.

« Notre mission est de rationaliser et de minimiser les erreurs lors du diagnostic du cancer. L'adoption des meilleures technologies est essentielle pour atteindre nos objectifs », a déclaré Dominik Sievert, cofondateur et PDG d'inveox. « Avec Veeva Vault QMS et Veeva Vault QualityDocs, nous sommes bien équipés pour faire passer nos produits à la prochaine étape de développement tout en nous conformant aux réglementations actuelles du secteur. »

Oval rationalise la gestion du contenu de qualité

Fournisseur de premier plan de plateformes d'auto-injecteurs à usage unique centrées sur le patient, Oval a choisi Vault QualityDocs pour assurer la conformité aux bonnes pratiques et optimiser l'efficacité en matière de qualité. Après deux mois de mise en place, Oval dispose désormais d'un système de gestion du contenu de qualité évolutif, capable de soutenir sa croissance rapide.

« Pour développer et fabriquer des produits plus rapidement, nous avions besoin d'une solution de qualité agile pour partager et collaborer facilement sur les documents relatifs aux procédures opérationnelles standard et aux bonnes pratiques », a déclaré Tim Holden, directeur du développement commercial et des licences chez Oval Medical Technologies Ltd. « Veeva Vault QualityDocs offre des fonctionnalités de pointe, du contrôle des documents aux essais d'audit, qui nous permettent d'accélérer la vitesse d'exécution tout au long de notre chaîne logistique. »

« Les acteurs de l'innovation du secteur des technologies médicales se trouvent à un moment crucial où ils doivent assurer la qualité, la conformité et la sécurité des patients tout en se développant à un rythme exponentiel », a expliqué Carl Ning, directeur sénior, Vault Quality Strategy, Veeva MedTech. « Nous sommes ravis de nous associer à Oval Medical Technologies Ltd et inveox GmbH pour donner plus de moyens à leurs équipes avec des systèmes de qualité modernes qui rationalisent les processus et accélèrent le développement de produits révolutionnaires. »

Veeva MedTech fournit des suites unifiées d'applications Cloud, notamment les suites Vault Clinical, Vault Quality, Vault Regulatory, Vault Medical, et Vault Commercial Content Management pour que les entreprises dans le domaine des technologies médicales puissent accélérer l'intégralité du cycle de vie du produit.

