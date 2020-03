Ouverture des stations d'embarcations de recherche et sauvetage dans l'ensemble de l'Ontario pour la saison de navigation de plaisance 2020

SARNIA, ON, le 20 mars 2020 /CNW/ - Quatre des stations d'embarcations de sauvetage saisonnières de la Garde côtière canadienne sur les Grands Lacs seront rouvertes.

Les stations d'Amherstburg, de Kingston, de Port Dover et de Port Weller rouvriront le 20 mars 2020.

Les autres stations ouvriront aux dates suivantes :

3 avril 2020 : Cobourg

10 avril 2020 : Goderich , Meaford et Tobermory

, et 17 avril 2020 : Thunder Bay

L'eau dans les voies navigables demeure très froide à cette période de l'année et prend beaucoup plus de temps à se réchauffer que l'air. Les plaisanciers doivent donc prendre les précautions nécessaires lorsqu'ils se trouvent à proximité ou sur les voies navigables de l'Ontario. Le Guide de sécurité nautique de Transports Canada est une excellente source d'information pour se préparer à la saison de navigation de plaisance.

Les urgences sur l'eau peuvent être signalées 24 heures sur 24, 365 jours par année, au numéro sans frais 1-800-267-7270 (au Canada), ou par radio maritime VHF, canal 16.

Nous nous engageons à assurer la santé et la sécurité de nos membres, tout en continuant de fournir nos services essentiels aux Canadiens, aux marins et à nos partenaires. Nous sommes prêts et capables d'adapter nos opérations pour pouvoir intervenir en cas de besoin.

SOURCE Garde côtière canadienne