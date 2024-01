Outperform von RBC Capital Markets für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 87 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan kürzte die Schätzungen für den Automobilbauer leicht. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie senkte er die Annahme für die operative Marge (Ebit) im vierten Quartal 2023 von 11,3 auf 10,1 Prozent. Grund hierfür seien höhere Kosten seitens der Zulieferer, was man auch von anderen grossen europäischen Herstellern höre.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im NASDAQ OTC-Handel und tendierte am 30.01.2024 um 23:20 Uhr bei 67.34 USD. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 38.03 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21’108 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2024 um 2.5 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 16:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 16:53 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.