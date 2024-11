Outperform von RBC Capital Markets für Heidelberg Materials-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 128 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Anthony Codling passte seine Schätzungen am Freitag an die Ziele der tags zuvor angekündigten Initiative "Transformation Accelerator" an. Fortschritte diesbezüglich seien künftig wichtig für die Anlagestory. Die Aktien hält er ohnehin für attraktiv bewertet.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:05 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.3 Prozent auf 114.95 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 20.92 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 130’269 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2024 um 46.4 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Heidelberg Materials am 25.03.2025 präsentieren.

