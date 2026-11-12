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12.11.2026 17:52:44
Outperform von RBC Capital Markets für GEA-Aktie
GEA-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch RBC Capital Markets-Analyst Sebastian Kuenne unterzogen.
Die kanadische Bank RBC hat Gea mit Blick auf den angekündigten Führungswechsel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Mit dem überraschenden, vorzeitigen Abschied des Chefs Stefan Klebert auf eigenen Wunsch gehe Ende April der zentrale Protagonist für die Wiederbelebung des Anlagenbauers in den vergangenen Jahren, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Mit der Geschäftsentwicklung dürfte dies aber nichts zu tun haben, sondern nur mit persönlichen Gründen. Daher erwarte er auch keine Änderung der künftigen Unternehmensstrategie.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die GEA-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 17:35 Uhr fiel die GEA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4.3 Prozent auf 70.00 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 12.86 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 856’025 GEA-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 23.8 Prozent nach oben. Experten erwarten, dass GEA am 04.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 10:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 10:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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