Outperform von Bernstein Research für BASF-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern liefere den Optimisten wie den Pessimisten Argumente, schrieb James Hooper am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dem starken dritten Quartal mit einem überraschend hohen bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) und Barmittelzufluss stehe der Ausblick gegenüber, der trotz der angehobenen Zielspanne für diese Kennziffer ein enttäuschendes Schlussquartal beinhalte.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BASF-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die BASF-Aktie musste um 11:11 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.2 Prozent auf 51.49 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 18.47 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 543’543 BASF-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 20.9 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:07 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.